Pordenone Fc sfuma il sogno della promozione diretta in Serie D | vince l' LME 2-1
Nel match disputato allo stadio Morin di Monfalcone, il Pordenone Fc ha subito una sconfitta con il risultato di 2-1 contro l’LME. La partita ha avuto una durata di novanta minuti, durante i quali lo stadio era completamente pieno e colorato di neroverde. La vittoria permette all’LME di lasciarsi alle spalle i neroverdi, impedendo al Pordenone di ottenere la promozione diretta in Serie D.
Novanta minuti intensi e vissuti allo stadio Morin di Monfalcone, tutto esaurito e dipinto di neroverde. Il verdetto, purtroppo, è amaro per il Pordenone Fc che esce sconfitto per 2-1 in una partita che sancisce il passaggio diretto dell’LME in Serie D.Nonostante le occasioni nel finale e il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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