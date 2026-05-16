Pordenone Fc sfuma il sogno della promozione diretta in Serie D | vince l' LME 2-1

Nel match disputato allo stadio Morin di Monfalcone, il Pordenone Fc ha subito una sconfitta con il risultato di 2-1 contro l’LME. La partita ha avuto una durata di novanta minuti, durante i quali lo stadio era completamente pieno e colorato di neroverde. La vittoria permette all’LME di lasciarsi alle spalle i neroverdi, impedendo al Pordenone di ottenere la promozione diretta in Serie D.

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