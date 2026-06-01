Barca si arena davanti ai bagnanti tanta paura ma nessun ferito

Un’imbarcazione si è arenata oggi davanti alla spiaggia “Sotto la Torre” lungo il litorale di Casal Velino Marina. La barca si è fermata sulla battigia, attirando numerosi bagnanti. Non sono stati segnalati feriti o danni alle persone, ma la presenza dell’imbarcazione ha generato paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per rimuovere l’unità e verificare le cause dell’incidente.

Un'imbarcazione si è arenata oggi lungo il litorale di Casal Velino Marina, proprio dinanzi alla spiaggia "Sotto la Torre". Lo riporta InfoCilento. Le cause sarebbero da ricondurre al forte vento, che ha fatto perdere capacità di manovra alla barca, che si è insabbiata a pochi metri dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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SPIGOLE dal kayak - guida completa + catture con Saverio Rosa

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