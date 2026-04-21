Rostov tigre esce dall'arena del circo | nessun ferito e tanta paura Si riaccendono le luci sullo sfruttamento degli animali

Durante uno spettacolo in un circo di Rostov, una tigre ha scavalcato la recinzione e si è diretta verso il pubblico. L’animale non ha causato feriti, ma la fuga ha provocato grande paura tra gli spettatori. L’incidente ha riacceso l’attenzione sul trattamento degli animali negli spettacoli circensi e sulle condizioni di sfruttamento. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza la zona.

Durante lo spettacolo in cui erano coinvolte delle tigri in un circo a Rostov, in Russia, un esemplare è fuggito dal recinto e ha raggiunto gli spettatori. Spaesato e spaventato, non ha badato agli umani ma cercato una via di fuga. I video hanno fatto il giro della Rete mostrando ancora una volta i rischi per le persone e le condizioni in cui vivono gli animali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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