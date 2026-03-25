A Lomazzo, in provincia di Como, nella stessa giornata si sono verificati due incendi che hanno interessato un'auto e un furgone in transito. I vigili del fuoco sono intervenuti in entrambe le occasioni per spegnere le fiamme, senza registrare feriti. Gli incendi si sono verificati nel giro di poche ore, creando momenti di preoccupazione tra i residenti.

Lomazzo (Como), 25 marzo 2026 – In poche ore, sono stati necessari due interventi dei vigili del fuoco per domare incendi che hanno coinvolto mezzi in transito a Lomazzo. Il primo è avvenuto questa notte verso mezzanotte e mezza nel tratto di Lomazzo sulla A9 in direzione Nord, poco prima dell'area di servizio, dove un' auto è stata investita dalle fiamme. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza, e ad allontanarsi prima che il rogo avvolgesse tutto il veicolo, completamente distrutto. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, senza che nessuno rimanesse ferito. Crema, cassonetti e cestini a fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lomazzo, auto e furgone in fiamme nel giro di poche ore: tanta paura, ma nessun ferito

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