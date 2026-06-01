Barbara Baraldi, autrice di thriller e sceneggiatrice di fumetti, è diventata la nuova curatrice della serie Dylan Dog. Ha dichiarato di sentirsi “libera di osare” e di aver provato “paura” per l’incarico, che definisce “che fa tremare le vene e i polsi”. La nomina è stata annunciata recentemente e riguarda la gestione della famosa serie a fumetti. Baraldi, nata a Mirandola, ha 51 anni ed è nota per i suoi lavori nel genere thriller.

"È un incarico che fa tremare le vene e i polsi": così Barbara Baraldi, autrice di thriller e sceneggiatrice di fumetti nata a Mirandola 51 anni fa, raccontava le sue sensazioni (e paure) dopo la nomina a curatrice della serie “bonelliana” di Dylan Dog. Tre anni dopo "le vene e i polsi tremano ancora ed è bellissimo, la paura ci mantiene vivi". Sicuramente mantiene viva la serie del famoso indagatore dell’incubo che festeggia a Pescara i suoi primi 40 anni con una mostra all’interno di “ Cartoons on the Bay “, il festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali organizzato da Rai Com. A far tremare vene e polsi è occuparsi di una serie creata dalla geniale intuizione di Tiziano Sclavi nel 1986. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Baraldi firma Dylan Dog: "Io, libera di osare. Tra l’incubo e la realtà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[IL DYLAN DOG di TIZIANO SCLAVI] ERA MORTA (1995)

Notizie e thread social correlati

Barbara Baraldi e Dylan Dog: “Io, libera di osare tra incubo e realtà. Garlasco? L’interesse morboso per la cronaca nera mi fa stare male”Barbara Baraldi, autrice e sceneggiatrice, ha commentato la sua nomina come curatrice della serie di Dylan Dog, definendola un incarico che le fa...

Maurizio Di Vincenzo: il segno nero di Dylan Dog tra noir, insegnamento e visioneNel panorama del fumetto italiano, alcuni autori si sono distinti per aver creato personaggi e storie che rimangono impressi nel tempo.

Dylan Dog festeggia 40 anni a Pescara con una mostra tra sogni e paureDylan Dog arriva in piazza a Pescara per celebrare i suoi 40 anni: una mostra che mette in scena le copertine più iconiche, dialoga con le nuove generazioni e conferma il fumetto come strumento per ra ... notizie.it

Dylan Dog, 40 anni di incubi: la mostra a Pescara celebra l'indagatore delle paureA Pescara, Dylan Dog ha celebrato i suoi quarant'anni nell'ambito di Cartoons on the Bay. La mostra Quarant’anni di sogni e incubi con Dylan Dog, realizzata con Sergio Bonelli Editore, ha animato ... it.blastingnews.com