Maurizio Di Vincenzo | il segno nero di Dylan Dog tra noir insegnamento e visione

Nel panorama del fumetto italiano, alcuni autori si sono distinti per aver creato personaggi e storie che rimangono impressi nel tempo. Tra questi, un autore ha dato vita a un personaggio che si distingue per il suo segno nero, caratterizzato da atmosfere noir e da un approfondimento visivo e narrativo. La sua opera ha attraversato diverse epoche, lasciando un’impronta duratura nel settore e influenzando generazioni di lettori e autori.

Nel fumetto italiano ci sono autori che, più di altri, riescono a lasciare un’impronta riconoscibile, capace di attraversare decenni e generazioni. Maurizio Di Vincenzo è uno di questi e sarà ospite a Lanciano nel Fumetto 2026. Disegnatore e illustratore, il suo percorso affonda le radici negli anni ’80 e si sviluppa attraverso riviste, collaborazioni e serie che hanno segnato il fumetto italiano, fino ad arrivare a uno dei suoi universi più iconici: quello di Dylan Dog. Gli inizi tra riviste e sperimentazione. Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti nel corso di Pittura, Di Vincenzo diventa professionista nel 1985. Tra il 1985 e il 1986 realizza illustrazioni per riviste come L’Eternauta, Tilt, Boy Comics, Pupa e Fichissimo.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Maurizio Di Vincenzo: il segno nero di Dylan Dog tra noir, insegnamento e visione Notizie correlate Pescara celebra il cinema: leggende Disney e Dylan Dog al festivalPescara si prepara ad accogliere, dal 27 al 30 maggio, la trentesima edizione di Cartoons on the Bay, l’International Animation and Transmedia... Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vincenzo Maurizio, per tutti Furia, la vittima di via Campana; VIDEO - A TU PER TU - Ospiti in studio Maurizio Vassallo e Vincenzo Rinaldi di Progetto Civico Italia; Fratelli di Crozza | Puntata 8 maggio 2026; Dall'impegno nel volontariato e nel soccorso alla scesa in campo per le comunali: Mirko Bove candidato a sostegno di Vincenzo De Luca. La bottega di Maurizio Casagrande: Insegno teatro ai ragazzi, come faceva mio padreROMA – Figlio d’arte, musicista, attore, autore, sceneggiatore, regista di teatro e di film, direttore d’una scuola, e conduttore d’un format, Maurizio Casagrande sta replicando due suoi spettacoli, ... repubblica.it Rietinvetrina giornale on line. . A TU PER TU - Ospiti in studio Maurizio Vassallo e Vincenzo Rinaldi di Progetto Civico Italia - facebook.com facebook