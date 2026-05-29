Barbara Baraldi, autrice e sceneggiatrice, ha commentato la sua nomina come curatrice della serie di Dylan Dog, definendola un incarico che le fa tremare le vene e i polsi. Nata a Mirandola, ha 51 anni. Ha anche parlato della sua difficoltà nel seguire le cronache di crimini come quello di Garlasco, che le provoca malessere a causa dell’interesse morboso per la cronaca nera.

“È un incaric o che fa tremare le vene e polsi”: così Barbara Baraldi, autrice di thriller e sceneggiatrice di fumetti nata a Mirandola 51 anni fa, raccontava le sue sensazioni (e paure) dopo la nomina a curatrice della serie “bonelliana” di Dylan Dog. Tre anni dopo “le vene e i polsi tremano ancora ed è bellissimo, la paura ci mantiene vivi”. Sicuramente mantiene viva la serie del famoso indagatore dell’incubo che festeggia a Pescara i suoi primi 40 anni con una mostra all’interno di “ Cartoons on the Bay “, il festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali organizzato da Rai Com. A far tremare vene e polsi è occuparsi di una serie creata dalla geniale intuizione di Tiziano Sclavi nel 1986. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara Baraldi e Dylan Dog: “Io, libera di osare tra incubo e realtà. Garlasco? L’interesse morboso per la cronaca nera mi fa stare male”

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