Lunedì, il decreto legge del 1 giugno introduce nuove norme sulle plusvalenze e sulle bandiere. Le bandiere, un tempo simbolo di identità, ora sono legate a investimenti e costi elevati. La legge stabilisce regole più stringenti sui valori delle plusvalenze, con particolare attenzione alle operazioni finanziarie e alle transazioni di mercato. La normativa mira a regolamentare le operazioni di vendita e acquisto, con conseguenze dirette sulle pratiche di investimento e sulle modalità di valorizzazione delle attività.

Una volta c’erano le bandiere, ma si sa che oggi valgono solo se costano un sacco di soldi. Per cui non ci sono più quei giocatori che si attaccano davvero alla maglia di una squadra e non la mollano più: sono diventati demodè, mentre vanno sempre alla grande quelli che arrivano parlando di “progetto”, di “sogno”, per poi mollare quando la barca va. A fondo. Gli ultimi due casi sono stati Leão e De Bruyne, entrambi accomunati dal fatto che certe cose potevano dirle prima, ovvero quando erano ancora con la loro squadra. E invece il portoghese ha pensato bene di andare in nazionale (che ormai serve solo per quello) per esternare parole di addio, dopo aver rilasciato nelle scorse settimane interviste che raccontavano del suo amore eterno per il Milan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bandiere e plusvalenze (meno male è lunedì dl 1 giugno)

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