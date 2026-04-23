Via libera del Senato al dl carburanti L’ad di Ryanair | L’Europa rischia meno

Il Senato ha approvato il decreto-legge sui prezzi dell’energia, noto anche come dl carburanti. La decisione è arrivata dopo una discussione che ha coinvolto vari esponenti politici. L’amministratore delegato di una grande compagnia aerea ha commentato che questa misura ridurrà i rischi per l’Europa. La approvazione del decreto apre ora la strada alla sua conversione in legge definitiva.

Il Senato ieri ha dato il via libera al decreto sui prezzi dell’energia (il ddl di conversione del dl n. 332026), una misura urgente per contrastare l’instabilità dei prezzi petroliferi. Con 83 voti favorevoli, il provvedimento passa ora alla Camera, confermando la priorità del Governo nel tutelare il sistema produttivo dalle scosse dei mercati internazionali. Parallelamente, il viceministro Edoardo Rixi ha incontrato al Mit le principali sigle dell’ autotrasporto (tra cui Anita, Cna Fita e Confartigianato). Al centro del tavolo, l’impatto dei costi energetici e le tensioni nel Golfo Persico, che minacciano la tenuta della logistica nazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera del Senato al dl carburanti. L’ad di Ryanair: "L’Europa rischia meno" Notizie correlate DL Carburanti: Rincari energetici e crisi internazionale, al Senato le proposte di modifica al DL CarburantiIl disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti è in discussione al Senato della Repubblica (S. Rincari energetici e crisi internazionale, al Senato le proposte di modifica al DL CarburantiIl disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti è in discussione al Senato della Repubblica (S. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dl Sicurezza: via libera del Senato, ora passa alla Camera. Le opposizioni: Tempi inaccettabili; Via libera definitivo del Senato al decreto Niscemi, è legge; DL Carburanti, via libera del Senato; Decreto PNRR, ok definitivo alla conversione in legge: via libera del Senato. Via libera del Senato al dl carburanti. L’ad di Ryanair: L’Europa rischia menoIl Senato ieri ha dato il via libera al decreto sui prezzi dell’energia (il ddl di conversione del dl n. 33/2026), una misura urgente per contrastare l’instabilità dei prezzi petroliferi. Con 83 voti ... quotidiano.net Maltempo, il Senato approva il decreto Niscemi: misure anche per la CalabriaRoma - Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi. Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 ... lametino.it Via libera in consiglio comunale al progetto unitario: il nuovo spazio sorgerà nell'area dell'attuale parcheggio, preservando il parco. In cambio, il FAI amplierà i giorni di apertura alla cittadinanza LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/il-consiglio-comu - facebook.com facebook Via libera definitivo del #Senato al #decretoNiscemi, che contiene misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito #Sicilia, #Sardegna e #Calabria. E' stato votando per alzata di mano. #AVs contraria, astenute le altre opposizioni x.com