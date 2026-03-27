Il gruppo cinese specializzato in veicoli elettrici ha registrato una diminuzione degli utili nel 2025, segnando la prima contrazione in quattro anni. La società ha comunicato i risultati finanziari ufficiali, evidenziando un calo rispetto all’anno precedente. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici di questa variazione, ma i dati si riferiscono ai risultati annuali pubblicati recentemente.

Per la prima volta negli ultimi quattro anni i conti di Byd, il colosso automotive cinese, hanno fatto segnare nel 2025 un calo degli utili, comunicato insieme a una riduzione del numero dei dipendenti. L'utile netto, risultato pari a 4,72 miliardi di dollari, è diminuito del 19%, una flessione più alta di quanto si aspettassero gli analisti (intorno al 12%). A motivare l'andamento, secondo gli osservatori, sono aspetti come la debolezza del mercato cinese dell'auto e l'aumentata concorrenza da parte di altri costruttori, come Geely (che nel 2025 ha fattor registrare un utile netto in crescita del 36%) e Leapmotor: tutti fattori che i commentatori si aspettano permangano anche nel 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Byd, utili in calo nel 2025: è la prima volta negli ultimi quattro anni

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