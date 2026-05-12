Nel primo trimestre dell’anno, le principali banche hanno registrato utili complessivi superiori ai sette miliardi di euro, segnando un aumento rispetto ai periodi precedenti. I dati mostrano una crescita costante dei profitti, con i primi cinque gruppi che hanno contribuito in modo significativo a questa performance. Questa dinamica si inserisce in un periodo di forte redditività per il settore bancario, con numeri che non si vedevano da tempo.

Utili in continua crescita, con oltre sette miliardi nei primi cinque gruppi soltanto nei primi tre mesi dell’anno. Siamo di fronte a quella che si può definire come un’età d’oro delle banche italiane, che continuano a macinare profitti nonostante calino gli occupati e anche gli sportelli. Sono questi i dati che emergono dall’analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, secondo la quale ammontano a oltre 7 miliardi gli utili dei primi cinque gruppi a inizio anno, con una crescita del 3,3%. Lo studio considera i conti di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper. Ad aumentare sono stati anche i proventi operativi (+3,7%), trainati soprattutto dalla crescita delle commissioni nette (+4%).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’età dell’oro delle banche: utili da record nel primo trimestre

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