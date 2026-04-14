Durante una vacanza, la famiglia di Sadie Robertson ha vissuto un momento di grande paura quando la neonata di otto mesi, mentre mangiava nel seggiolone, ha smesso di respirare. La bambina è stata soccorsa in fretta e trasportata in ospedale per le cure del caso. La situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni, ma ha generato preoccupazione tra i presenti.

Un momento di estrema tensione ha travolto la famiglia di Sadie Robertson durante una vacanza, quando la piccola Kit, di soli 8 mesi, ha smesso improvvisamente di respirare mentre consumava un pasto nel suo seggiolone. Il pericolo si è scatenato in pochi istanti, trasformando un momento di svago in una lotta disperata per la sopravvivenza che ha la madre intervenire con riflessi fulminei. L’incidente è avvenuto all’interno della prima ora del soggiorno della famiglia, un evento che ha squarciato la serenità delle ferie. Mentre la piccola Kit mangiava, la situazione è precipitata con una rapidità tale da non lasciare spazio a esitazioni. La madre ha descritto come la gravità del momento fosse immediatamente percepibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in vacanza: la neonata di 8 mesi smette di respirare

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