Il presidente ucraino ha accusato la Russia di voler sottrarre anche il futuro dei bambini ucraini, evidenziando come la guerra non si limiti più ai combattimenti, ma coinvolga direttamente le generazioni più giovani. L’attenzione si concentra sulle conseguenze che il conflitto sta avendo sui minori, oltre ai danni materiali e territoriali, sottolineando un impatto che riguarda anche le prospettive di crescita e sviluppo delle nuove generazioni.

La guerra russa contro l’ Ucraina non sarebbe più soltanto una guerra di missili, trincee, città distrutte, centrali nucleari minacciate e confini violati. Secondo la nuova accusa lanciata da Zelensky, Mosca avrebbe trasformato persino i bambini in un terreno di conquista, sottraendoli alle loro famiglie, spezzando il legame con la loro identità nazionale e addestrandoli, una volta cresciuti, a combattere contro altri ucraini. È una denuncia enorme, da maneggiare con il rigore dovuto alle accuse più gravi, ma che si inserisce dentro un quadro già al centro dell’attenzione internazionale: quello della deportazione dei minori ucraini verso la Russia, questione per la quale la Corte penale internazionale ha già emesso nel 2023 un mandato di arresto contro Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Bambini ucraini, l’accusa di Zelensky alla Russia: la guerra che vuole rubare anche il futuro

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Putin Breaks Zelenskyys Ceasefire — Strikes School in Sumy

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