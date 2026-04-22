Il dramma dei bambini ucraini sequestrati dalla Russia

Recentemente sono stati trovati 45 bambini ucraini che erano stati trasferiti con la forza da aree occupate in Ucraina verso la Russia o la Bielorussia. Questi bambini sono stati sequestrati o deportati durante il conflitto e ora sono oggetto di attenzione internazionale. La questione riguarda il trasferimento forzato di minori e le implicazioni legali legate a queste azioni. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle procedure legali e diplomatiche in corso.

Sono stati trovati 45 bambini ucraini che sono stati deportati o trasferiti con la forza da territori occupati in Ucraina alla Russia o in Bielorussia. L’operazione è stata confermata dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, conosciuta come Europol. L’indagine che ha portato al ritrovamento è stata eseguita da 40 agenti di 18 Paesi, in cooperazione alla Corte Penale Internazionale. In un comunicato ufficiale, Europol ha comunicato che a metà aprile sono state raccolte le informazioni relative ai minorenni sequestrati. Il materiale è stato trasferito alle autorità ucraine per aiutare nelle ricerche in corso.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il dramma dei bambini ucraini sequestrati dalla Russia Notizie correlate Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici: caccia “digitale” a 45 piccoli deportati in RussiaQuaranta investigatori provenienti da 18 Paesi, tra cui l’Italia, si sono riuniti all’Aia, in Olanda, per rintracciare 45 bambini ucraini trasferiti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ZELENSKY: NON ESCLUDO I NEGOZIATI CON MOSCA; La Biennale di Venezia e il padiglione della Russia, Ue: Formalizzata la volontà di fermare i fondi, Roma informata; Travolto da un'Audi mentre corre in bicicletta: ragazzino di 12 anni morto sul colpo; Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici: caccia digitale a 45 piccoli deportati in Russia. Il dramma dei bambini ucraini sequestrati dalla RussiaSono stati trovati 45 bambini ucraini che sono stati deportati o trasferiti con la forza da territori occupati in Ucraina alla Russia o in Bielorussia. L’operazione è stata confermata dall’Agenzia ... formiche.net Riportare a casa i bambini ucraini rapiti da Mosca, l’11 maggio la riunione della Coalizione internazionaleL'11 maggio, la riunione della Coalizione internazionale per il ritorno dei bambini deportati. Von der Leyen: La guerra ha rubato l'infanzia ... eunews.it Israele e Russia, Tajani patetico e il doppio standard UE sulle sanzioni x.com Biennale, il padiglione Russia sta con la premier: "Vergognose offese a Meloni" - facebook.com facebook