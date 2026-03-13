Venerdì 13 marzo, le notizie sul conflitto tra Ucraina e Russia continuano a essere aggiornate in tempo reale. Macron ha dichiarato che la Russia sbaglia a credere che la guerra in Iran possa offrirle respiro, mentre Zelensky ha commentato che tale strategia non favorisce la pace. L’Unione Europea ha convocato i ministri Esteri a Bucha il 31 marzo per discutere della situazione.

Incontro a Parigi tra Volodymyr Zelensky e Reza Pahlavi. Ne dà notizia in un post su X il presidente ucraino, che con il figlio dell'ultimo scià di Persia ha detto di aver discusso in dettaglio della situazione in Iran e nella regione, nonché dell'operazione statunitense contro il regime terroristico. «Il principe ereditario e il suo team mi hanno informato sui segnali che stanno ricevendo dall'interno del Paese - ha scritto Zelensky - La gerarchia del regime ha già subito perdite significative ed è fondamentale che il regime iraniano non ne tragga alcun vantaggio e che il popolo iraniano goda di maggiore protezione e di maggiori opportunità di determinare il proprio destino». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Macron: «La Russia sbaglia a credere che la guerra in Iran gli darà respiro». Zelensky: «Così non aiuta la pace». Ue, il 31 marzo i ministri Esteri a Bucha

Articoli correlati

Leggi anche: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Trump su Zelensky: «Lui ostacolo alla pace. Si dia da fare e trovi un accordo, Putin è pronto»

A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”A Bruxelles il Consiglio Esteri Ue: focus su Ucraina, sanzioni, dazi e materie critiche.

Contenuti utili per approfondire Ucraina Russia le notizie sulla guerra...

Temi più discussi: Colloqui trilaterali rinviati alla prossima settimana, nuovi scambi di raid tra Mosca e Kiev; Zelensky a Trump: fai più pressione su Putin, non su di me; Le forze armate ucraine colpiscono una fabbrica militare in Russia, almeno sei morti; Sale la tensione tra Ucraina e Ungheria. Trump a Zelensky: Chiuda l'accordo con Putin.

È il 1.479° giorno di guerra in Ucraina Meloni: «Essere a fianco di Kiev è una necessità strategica» Zelensky oggi a Parigi: «Togliere sanzioni a Mosca sarebbe ...Le notizie di venerdì 13 marzo sul conflitto in Ucraina, in diretta. Meloni: «Essere a fianco di Kiev è una necessità strategica» ... corriere.it

Ucraina Russia, Putin a Trump: Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattareLeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin a Trump: 'Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare' ... tg24.sky.it

Un’inchiesta della Reuters, tra Regno Unito e Ucraina, conferma l’identità del misterioso street artist: è il cinquantatreenne di Bristol ipotizzato nel 2008 - facebook.com facebook

#Tg2000 - Ucraina, Zelensky da Macron per rimettere Kiev al centro delle priorità europee #13marzo #Tv2000 #Ucraina #Zelensky #Macron #Francia #Russia @tg2000it x.com