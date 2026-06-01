Bambini adolescenti e genitori | in Puglia arrivano 4 milioni di euro per i Centri per le famiglie

In Puglia, sono stati stanziati quasi quattro milioni di euro per i Centri per le famiglie. Dal 1 giugno è aperta la possibilità di presentare le manifestazioni di interesse per partecipare all'avviso pubblico promosso dalla Regione. Le risorse sono destinate a rafforzare i servizi rivolti a bambini, adolescenti e genitori attraverso le reti di supporto locali. La procedura rimarrà aperta per un periodo stabilito dalla regione.

Quasi quattro milioni di euro per rafforzare la rete dei Centri per le famiglie in Puglia. A partire da oggi, 1 giugno, è possibile presentare le manifestazioni di interesse per l'avviso pubblico lancio dalla Regione Puglia.Gli obiettivi e i termini per le domandeIl finanziamento è stato reso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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