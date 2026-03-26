Oggi è stato annunciato il bando “Legami di libertà” attraverso una diretta streaming sul sito di Con i bambini. Il progetto mette a disposizione dieci milioni di euro per programmi rivolti a prevenire e contrastare le dipendenze tra gli adolescenti. L'iniziativa è finanziata dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Alla presentazione sono intervenuti Marco Rossi-Doria, Presidente di Con i bambini; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e vicepresidente del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo; Giorgio Righetti, direttore generale di Acri; Giancarlo Moretti, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore e Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Padova. La presentazione tecnica del bando è stata curata da Maria Pia Chiappiniello, coordinatrice dell’ufficio bandi e iniziative di Con i bambini. Con il nuovo bando, finalizzato al contrasto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con i bambini: presentato il nuovo bando “Legami di libertà”. Dieci milioni di euro per prevenire e contrastare le dipendenze tra gli adolescenti

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