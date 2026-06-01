Bambina di sei anni si perde in spiaggia momenti di paura sul litorale

Una bambina di sei anni si è smarrita in spiaggia a Nettuno. Dopo la segnalazione, le forze dell’ordine sono intervenute insieme a cittadini e operatori balneari. La piccola è stata individuata e restituita ai genitori.

Momenti di paura sul litorale per una bambina di sei anni che si è persa in spiaggia. E’ accaduto a Nettuno dove grazie all’intervento dei carabinieri, con la collaborazione anche di cittadini e operatori balneari, la piccola è stata presto ritrovata e riaffiorata ai genitori.E’ stato il papà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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