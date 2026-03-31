Scoperta sul litorale adriatico | in spiaggia una decina di detonatori per ordigni

Nella serata di ieri, sul litorale adriatico di Melendugno, è stata trovata una decina di detonatori destinati a ordigni esplosivi lungo la spiaggia. La scoperta è stata segnalata dalle autorità e gli investigatori sono intervenuti per analizzare i reperti e verificare l’origine degli oggetti. Attualmente non sono stati forniti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle modalità di abbandono dei materiali.

SAN FOCA (Melendugno) – Scoperta in serata sul litorale di Melendugno: in spiaggia una decina di detonatori per ordigni. Tutto è partito intorno alle 20, quando qualcuno ha segnalato ai numeri di pronto intervento la presenza di una confezione in plastica, una sorta di fusto, contenente alcuni piccoli accenditori. Quel ritrovamento, sulla porzione di spiaggia libera di San Foca, ha immediatamente fatto scattare i protocolli di sicurezza. Sul posto sono giunti gli artificieri del comando provinciale dell'Arma, assieme ai militari delle investigazioni scientifiche e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia leccese. Sul posto, anche gli agenti della polizia locale melendugnese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Scoperta sul litorale adriatico: in spiaggia una decina di detonatori per ordigni Articoli correlati Lotta al bracconaggio sul litorale adriatico. In una trattoria sequestrati 20 chili di pescatoLa guardia costiera intensifica i controlli notturni nel porto di Otranto e sul tratto di propria competenza. Leggi anche: Più sicurezza sul litorale Adriatico: a Lendinuso arriva un presidio della Capitaneria di Porto