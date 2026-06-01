Ballottaggio a Legnano Vannacci e il centrodestra si alleano

A Legnano, l’unico Comune del Milanese in ballottaggio, la candidata sostenuta da Futuro Nazionale del generale Vannacci si è alleata con il centrodestra. La votazione si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 giugno. La candidata ha formalizzato l’accordo con le forze di centrodestra prima del secondo turno. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima delle operazioni di voto. Nessun altro comune del territorio ha raggiunto questa intesa per il ballottaggio.

A Legnano, unico Comune del Milanese dove si voterà per il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno, la candidata sindaca appoggiata da Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci si è apparentata ufficialmente con il centrodestra. Vannacci col centrodestraCarolina Toia, molto nota in città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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