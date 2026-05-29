Il centrodestra si ricompatta per il ballottaggio | apparentamento Sicari-Colantonio si unisce anche Carbone

Da chietitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra a Chieti si unisce in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Apparentemente, le liste di Sicari e Colantonio si alleano, e anche Carbone si unisce alla coalizione. La decisione sarà ufficializzata in mattinata, mentre al primo turno il centrosinistra ha ottenuto il 47 per cento. La riconferma del fronte di destra mira a contrastare la candidatura di Legnini.

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La decisione è arrivata e in mattinata sarà resa ufficiale: il centrodestra a Chieti si ricompatta in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi per tentare di fermare il centrosinistra guidato da Giovanni Legnini che al primo turno ha raggiunto il 47.20% di preferenze.Nella giornata di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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