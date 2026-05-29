Il centrodestra si ricompatta per il ballottaggio | apparentamento Sicari-Colantonio si unisce anche Carbone

Notizia in breve

Il centrodestra a Chieti si unisce in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Apparentemente, le liste di Sicari e Colantonio si alleano, e anche Carbone si unisce alla coalizione. La decisione sarà ufficializzata in mattinata, mentre al primo turno il centrosinistra ha ottenuto il 47 per cento. La riconferma del fronte di destra mira a contrastare la candidatura di Legnini.