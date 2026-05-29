A Legnano, Mario Almici ha ricevuto il sostegno di Carolina Toia nel ballottaggio in programma. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni politiche che non hanno coinvolto questioni personali, ma sono state legate a divergenze ideologiche. La campagna elettorale si avvicina alla fase finale con questa alleanza che potrebbe influenzare gli esiti del voto.

Legnano, 29 maggio 2026 – Lo spirito di appartenenza e le convinzioni di un’esigenza di cambiamento prevalgono sulle ultime frizioni, per altro non personali ma del tutto politiche. È stato annunciato oggi, venerdì 29 maggio, l’apparentamento ufficiale fra l’ex consigliera regionale Carolina Toia e Almici, impegnato con la sua alleanza nel tentativo di “strappare” la città del Carroccio al centrosinistra e al suo portacolori Lorenzo Radice. Toia del resto è nome da tempo attivo nell’area di centrodestra a Legnano. Nel 2020 fu sconfitta proprio da Radice al secondo turno. Quest’anno, invece, ha deciso di correre da sola, unicamente sostenuta dalla sua civica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ballottaggio a Legnano: Mario Almici incassa il sostegno di Carolina Toia

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