Palermo senza bike sharing da un anno ripartono i lavori lasciati a metà | dove saranno le nuove postazioni

Da circa dodici mesi, Palermo si trova senza servizio di bike sharing, una sospensione che ha lasciato molte persone senza questa modalità di spostamento. Questa interruzione ha riguardato anche i lavori iniziati in passato e poi sospesi. Recentemente, sono ripresi gli interventi per installare le nuove postazioni, anche se i dettagli sulle ubicazioni precise non sono ancora stati comunicati.

Il Comune, dopo aver rescisso il contratto con la ditta che si era aggiudicata l'intervento per installare altri impianti e fornire nuove bici, ha affidato il completamento dell'opera a un'altra società. Dopo l'uscita di Amat, resta da trovare però un operatore che si occupi della gestione. Ma il rischio è che le nuove strutture restino degli scheletri No, non è un pesce d'aprile, anche se le date coincidono. Palermo, quinta città più popolosa d'Italia, con i suoi oltre 600 mila abitanti, è da un anno senza bike sharing. Sono passati esattamente 12 mesi, infatti, da quando il primo aprile 2025, l'Amat,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo senza bike sharing da un anno, ripartono i lavori lasciati a metà: dove saranno le nuove postazioni Articoli correlati Mobilità green, anche nella Città Bella installate le postazioni di bike sharingGALLIPOLI - In attesa di realizzare le nuove piste ciclabili e la ciclostazione previste nella programmazione relativa alla riqualificazione del... Bike sharing, a un anno dal via gli utenti promuovono il servizioA dodici mesi dall’attivazione, il bike sharing del Comune di Udine si conferma un servizio entrato stabilmente nelle abitudini di mobilità cittadina.