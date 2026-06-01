Una balenottera è stata avvistata vicino alla costa in un'area di mare aperto. La grande cetacea è stata notata da alcuni pescatori e da un'unità di osservazione marittima. Non ci sono segnalazioni di danni o incidenti collegati all’avvistamento. Le autorità marittime sono state informate e stanno monitorando la situazione. Non sono stati registrati altri avvistamenti o interventi nelle ore successive.

Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Balenottere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

balenottera nuota a riva

Notizie e thread social correlati

Sorpresa, avvistate due balenottere: i giganti nuotano al largo del ConeroDue balenottere sono state avvistate al largo del Conero nelle acque dell’Adriatico centrale, a poche miglia a nord del capoluogo dorico.

La sorpresa nel mare. Al largo della Romagna nascono le balenottereAl largo della Romagna sono state avvistate alcune balenottere, un evento che ha attirato l'attenzione di biologi e appassionati di natura.

Temi più discussi: I portafogli delle balene accumulano 4,3 milioni di dollari in posizioni lunghe su Chainlink e Dogecoin, con oltre 8 milioni di dollari in ordini in sospeso; Il 40% dell'offerta di Bitcoin è in perdita mentre le balene smettono di comprare — Ma VanEck lancia il primo ETF su BNB e Ahr999 segnala una zona di acquisto; Perché XRP resta sotto $1,38 nonostante segnali di acquisti da balene?; Le balene di Dogecoin innescheranno un rimbalzo del DOGE oltre la resistenza chiave?.

Il ritorno delle balenottere in AntartideNon avevo mai visto così tante balene in un unico luogo e sono rimasta totalmente affascinata nell'osservare questi grandi branchi che si nutrivano, racconta Bettina Meyer, biologa del Centro ... lescienze.it

I misteri del mare, scoperto come le balenottere mangiano senza strozzarsiCome fanno le balenottere a ingurgitare cibo e a non morire soffocate? Alcuni scienziati canadesi hanno scoperto l'acano. Le balenottere riescono a mangiare senza strozzarsi grazie a una particolare ... leggo.it