La sorpresa nel mare Al largo della Romagna nascono le balenottere

Al largo della Romagna sono state avvistate alcune balenottere, un evento che ha attirato l'attenzione di biologi e appassionati di natura. Queste grandi cetacei sono state osservate durante attività di monitoraggio nelle acque vicine alla costa, sorprendendo chi credeva di conoscere già il mare di questa zona. L’episodio rappresenta un episodio raro e di rilievo per la biodiversità locale.

Spesso pensiamo di conoscere a fondo ciò che ci circonda da sempre: la nostra terra, il nostro mare, il paesaggio quotidiano che accompagna le giornate lungo la Riviera. Eppure la scienza, con strumenti sempre più avanzati, può ribaltare queste certezze e svelare scenari inattesi. È quanto sta accadendo con il Mare Adriatico, presenza familiare per chi vive tra Rimini, Cervia, Ravenna e la costa marchigiana. Negli ultimi anni, studi presentati in contesti internazionali come le conferenze della European Cetacean Society stanno contribuendo a cambiare profondamente la percezione di questo mare. Secondo ricerche ancora in corso, ma sempre più promettenti, l’ Adriatico settentrionale potrebbe essere un’area di nascita e crescita per la balenottera comune (Balaenoptera physalus), il secondo animale più grande del pianeta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sorpresa nel mare. Al largo della Romagna nascono le balenottere Notizie correlate Sorpresa, avvistate due balenottere: i giganti nuotano al largo del ConeroNon è un miraggio di primavera, ma un incontro ravvicinato che toglie il fiato: le acque dell’Adriatico centrale, a poche miglia a nord del capoluogo... Quella danza (in anticipo) tra le onde: sorpresa all’Elba, avvistate le prime balenottere della stagioneCampo nell'Elba (Livorno), 7 aprile 2026 – Avvistata in netto anticipo la prima balenottera della stagione all’isola d’Elba.