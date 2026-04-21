Sorpresa avvistate due balenottere | i giganti nuotano al largo del Conero

Due balenottere sono state avvistate al largo del Conero nelle acque dell’Adriatico centrale, a poche miglia a nord del capoluogo dorico. Si tratta di un avvistamento insolito, considerando la rarità di incontri di questa specie in zona. Le acque hanno offerto uno scenario naturale straordinario, con i grandi cetacei che nuotano nelle vicinanze. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e osservatori della zona.

Non è un miraggio di primavera, ma un incontro ravvicinato che toglie il fiato: le acque dell’ Adriatico centrale, a poche miglia a nord del capoluogo dorico, si sono trasformate nel palcoscenico di uno spettacolo naturale rarissimo. Protagoniste della scena, due maestose balenottere comuni (Balaenoptera physalus), intercettate durante un’uscita in barca da Diego Bedetti. Le immagini dell’ avvistamento, diffuse e condivise da Marina Dorica, hanno fatto immediatamente il giro del web, scatenando l’entusiasmo di cittadini e appassionati di biologia marina. Non capita tutti i giorni, infatti, di incrociare il cammino del secondo animale più grande del pianeta, superato in dimensioni solo dalla balenottera azzurra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, avvistate due balenottere: i giganti nuotano al largo del Conero Notizie correlate Straordinario avvistamento di due balenottere: i giganti del mare nuotano con il Conero sullo sfondo | VIDEOANCONA - Le immagini dell'avvistamento, documentato da Diego Bedetti durante un'uscita in barca e condivise da Marina Dorica, mostrano l'eleganza di... Quella danza (in anticipo) tra le onde: sorpresa all’Elba, avvistate le prime balenottere della stagioneCampo nell'Elba (Livorno), 7 aprile 2026 – Avvistata in netto anticipo la prima balenottera della stagione all’isola d’Elba. Una raccolta di contenuti Si parla di: Sorpresa, avvistate due balenottere: i giganti nuotano al largo del Conero. Quella danza (in anticipo) tra le onde: sorpresa all’Elba, avvistate le prime balenottere della stagioneLa fortuna è toccata a Martina Righetti che da anni collabora con il Centro di Ricerca Cetacei: Eravamo usciti per cercare i delfini, poi lo spettacolo ... msn.com Balenottere nelle acque cristalline di AlgheroNegli ultimi due giorni, i ricercatori di MareTerra Odv e dell´Università di Sassari hanno documentato la presenza dei giganti all´orizzonte: avvistate Balenottere comuni nelle acque costiere di Alghe ... alguer.it