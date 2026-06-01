Il centrodestra sostiene che il dibattito sulla patrimoniale sia inquinato dal centrosinistra, ma il partito di maggioranza ha proposto una tassa sui grandi patrimoni. La posizione di uno dei rappresentanti è che a livello europeo si sia sempre favorevoli a tassare miliardari e patrimoni elevati.

"Io sono sempre stata favorevole a livello europeo a introdurre una tassazione sui miliardari e sui grandi patrimoni”. Per farlo a livello nazionale, "è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati progressisti, perché so che su questo ci sono posizioni diverse. Stiamo parlando dell'1% forse anche meno della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%”. Ha parlato così nel weekend la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ad "Accordi e disaccordi" sul Nove. Ma il Movimento 5 Stelle tenta di ribaltare la realtà, prendendosela con la maggioranza invece che con il Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Baldino ribalta la realtà: “Parlando di patrimoniale il centrodestra inquina il dibattito”. Ma l'ha proposta il Pd

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