Un politico ha commentato la proposta di introdurre una tassa patrimoniale, affermando che, se questa dovesse creare problemi, si potrebbe cambiare il nome ma la proposta resta valida. Ha aggiunto che non sa se la soluzione sarà efficace, ma considera l'idea corretta dal punto di vista della giustizia fiscale. La discussione si concentra sulla possibilità di adottare nuovi strumenti di tassazione per risolvere le questioni di bilancio.

“La patrimoniale? Io non so se è una ricetta vincente, penso che sia una proposta giusta dal punto di vista sociale ed equa, perché se in Italia abbiamo 79 super super miliardari che hanno un patrimonio di 357 miliardi di Euro, mentre la sanità pubblica che arranca viene mandata avanti attraverso le tasse del ceto medio, io mi chiedo come si costruisce un Paese giusto quando c’è chi è super super miliardario e chi invece sta diventando super super povero. Ci confronteremo, noi siamo determinati, ma pensare che questo non sia il problema di fronte alla divaricazione della forchetta sociale, ovvero che chi è più ricco diventa su più ricco anche in queste condizioni di grave crisi e chi è più povero diventa sempre più povero, penso che ci sia una questione e noi su questo andremo avanti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Patrimoniale, Bonelli: "Se crea problemi cambiamo nome ma proposta giusta"

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