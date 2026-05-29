Un dirigente ha dichiarato che il calcio italiano è controllato da figure che si concentrano esclusivamente sui propri interessi. La denuncia fa riferimento alla gestione attuale del settore, sottolineando come le decisioni siano orientate a favorire singoli soggetti piuttosto che il bene collettivo. La dichiarazione è stata rilasciata senza specificare nomi o dettagli riguardanti eventuali coinvolgimenti. Nessuna risposta ufficiale è stata comunicata fino a questo momento.

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© Juventusnews24.com - Baldini denuncia: «Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano solo ai loro interessi»

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