Baldini, attuale commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, ha dichiarato che per allenare la squadra nazionale è necessario un determinato curriculum che lui non possiede. Ha inoltre affermato che il calcio italiano è controllato da dirigenti che si concentrano sui propri interessi. Le sue parole sono state pronunciate durante una conferenza stampa.

Baldini, ct ad interim della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa. Le sue parole. Inizia oggi, venerdì 29 maggio, il ritiro della Nazionale italiana in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Alle ore 14:00, il c.t. ad interim Silvio Baldini, subentrato alla guida degli azzurri dopo le dimissioni di Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dettando le linee guida della sua gestione, tra scelte tecniche e dure critiche al sistema. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il gruppo e le scelte: il ruolo di Donnarumma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baldini: «Per allenare la Nazionale ci vuole un certo curriculum e io non ce l’ho. Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi!»

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