Un uomo di 60 anni è morto in mare questa mattina a Lido delle Nazioni, sulla costa ferrarese. È stato trovato privo di sensi e ripescato in acqua intorno alle 12. La vittima si trovava in compagnia della moglie e della figlia al momento del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Lido delle Nazioni (Ferrara), 31 maggio 2026 – Tragedia questa mattina alle 12 circa a Lido delle Nazioni, sulla costa ferrarese, dove un modenese in vacanza è stato ripescato in acqua privo di sensi. Purtroppo dopo diversi tentativi di rianimazione da parte del 118, ne è stato constatato il decesso. Si tratta del 69enne Stefano Benati di Ravarino, era sul posto con moglie e figlia. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. E’ possibile che sia stato colto da malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefano Benati muore in mare davanti a moglie e figlia: tragedia a Lido delle Nazioni

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