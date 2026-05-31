Stefano Benati muore in mare davanti a moglie e figlia | tragedia a Lido delle Nazioni

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è morto in mare questa mattina a Lido delle Nazioni, sulla costa ferrarese. È stato trovato privo di sensi e ripescato in acqua intorno alle 12. La vittima si trovava in compagnia della moglie e della figlia al momento del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lido delle Nazioni (Ferrara), 31 maggio 2026 – Tragedia questa mattina alle 12 circa a Lido delle Nazioni, sulla costa ferrarese, dove un modenese in vacanza è stato ripescato in acqua privo di sensi. Purtroppo dopo diversi tentativi di rianimazione da parte del 118, ne è stato constatato il decesso. Si tratta del 69enne Stefano Benati di Ravarino, era sul posto con moglie e figlia. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. E’ possibile che sia stato colto da malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stefano benati muore in mare davanti a moglie e figlia tragedia a lido delle nazioni
© Ilrestodelcarlino.it - Stefano Benati muore in mare davanti a moglie e figlia: tragedia a Lido delle Nazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si tuffa nel Canalbianco a Roncoferraro e viene risucchiato: 36enne muore annegato davanti a moglie e figliaIl 30 maggio, un uomo di 36 anni è morto annegato nel Canalbianco, in provincia di Mantova.

Filma l’impennata della moto in mezzo alla strada, poi la tragedia: attrice muore travolta davanti alla figliaUn video registrato a Mosca mostra una scena drammatica in cui un motociclista esegue un'impennata in mezzo alla strada, mentre un'attrice riprende...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web