Bagno di Romagna lancia la nuova edizione del Mese dell' ambiente | in programma cene in piazza e mercatini dell' usato

Nasce nel 2025, per volontà della Giunta del Comune di Bagno di Romagna, il “Mese dell’Ambiente”: un intero mese ricco di iniziative, incontri, attività ed eventi realizzati in collaborazione con associazioni, scuole, realtà del territorio e cittadini, con un obiettivo unico: sensibilizzare la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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