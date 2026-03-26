Presentato il Giro del Mito a Bagno di Romagna | Granfondo la nuova Gravel e festa di due giorni in piazza

Il 7 giugno 2026 si terrà la seconda edizione del Giro del Mito-Electricline, una granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna, nell’Appennino Tosco-Romagnolo. L’evento prevede anche una prova gravel e una festa di due giorni in piazza, coinvolgendo appassionati e sportivi della zona. La manifestazione si svolge in un contesto di ciclismo amatoriale e di aggregazione locale.

"Il Giro del Mito non è un evento fine a se stesso: è anche un’occasione che ci permette di mostrare le peculiarità del territorio nel senso più ampio" Domenica 7 giugno 2026 si svolgerà la seconda edizione del Giro del Mito-Electricline, la granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna, nel cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Un evento che unisce sport, natura, storia e cultura in un territorio attraversato da tappe memorabili del Giro d'Italia e del Tour de France. Organizzata a cura di River22 Sporting Club, con il patrocinio di Unione dei Comuni della Valle del Savio, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, la granfondo fa parte del circuito nazionale Acsi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Al Giro del Mito non contano solo i percorsi e le strade. Sono i dettagli a fare la differenza: piccoli frammenti che custodiscono la bellezza del ciclismo. Riguardiamo le immagini della prima edizione e continuiamo ad emozionarci, in attesa di rivederci a giug - facebook.com facebook