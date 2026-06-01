Claudio Baglioni ha annunciato sui social di aver rinviato il tour previsto per l’estate 2026 a causa di problemi di salute. L’artista ha spiegato di essere stato colpito da una polmonite e di aver deciso di posticipare l’attività per recuperare. La decisione riguarda un tour che avrebbe dovuto svolgersi nel prossimo anno. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla durata del rinvio o su eventuali date alternative.

Claudio Baglioniha problemi di salute, a causa di una polmonite è costretto a fare un passo indietro e a fermarsi per tutta l’estate, nonostante da un anno avesseprogrammato un tour, forse l’ultimo della sua carriera. Tutte le date sono state posticipate al 2027, il cantante deve stare a riposo e con un video sui social annuncia questa decisione presa a malincuore. Con un lungo video sui socialClaudio Baglioniannuncia: “I polmoni sono la vera e propria macchina, il mantice, che serve a uno che fa il mio lavoro per poter esprimere, per poter cantare. Curiosamente gli occhi e i polmoni sono stati gli organi, gli elementi di me con i quali sono avuto più a che fare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Baglioni, problemi di salute: a causa della polmonite rimanda il tour di un anno

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Claudio Baglioni annulla il tour

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