‘Backrooms’ segna un’era e i numeri lo confermano | 81 milioni di dollari al botteghino in tre giorni
Il film ha incassato 81 milioni di dollari al botteghino in tre giorni, attirando milioni di spettatori nelle sale. La pellicola, definita uno dei film evento del mese, invita a superare barriere mentali e fisiche senza utilizzare termini più enfatici.
Milioni di spettatori sono corsi in sala per uno dei film evento di questo mese. Backrooms invita a guardare oltre la pareti mentali e fisiche e a perdere ogni sovrastruttura. Il film diretto dal giovanissimo Kane Parsons guadagna in un solo weekend 81 milioni di dollari globali, registrando un incasso da record. Secondo solo a Obsession, che continua a svettare in classifica. L’horror ha una nuova faccia: quella della sperimentazione dei mezzi e delle storie con registi giovanissimi e talentuosi. Una new wave orrifica. I cinema di tutta la nazione erano inceppati con folle di Gen Z, che si sono presentate in massa per non uno ma due film horror. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
BACKROOMS | Trailer 2 Italiano Ufficiale HD
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Ho appena visto Backrooms, non riesco nemmeno a dargli un voto perché sono così confuso, che diavolo era questo reddit
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