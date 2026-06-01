Il film ha incassato 81 milioni di dollari al botteghino in tre giorni, attirando milioni di spettatori nelle sale. La pellicola, definita uno dei film evento del mese, invita a superare barriere mentali e fisiche senza utilizzare termini più enfatici.

Milioni di spettatori sono corsi in sala per uno dei film evento di questo mese. Backrooms invita a guardare oltre la pareti mentali e fisiche e a perdere ogni sovrastruttura. Il film diretto dal giovanissimo Kane Parsons guadagna in un solo weekend 81 milioni di dollari globali, registrando un incasso da record. Secondo solo a Obsession, che continua a svettare in classifica. L’horror ha una nuova faccia: quella della sperimentazione dei mezzi e delle storie con registi giovanissimi e talentuosi. Una new wave orrifica. I cinema di tutta la nazione erano inceppati con folle di Gen Z, che si sono presentate in massa per non uno ma due film horror. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Backrooms’ segna un’era e i numeri lo confermano: 81 milioni di dollari al botteghino in tre giorni

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BACKROOMS | Trailer 2 Italiano Ufficiale HD

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