diventando il film di maggior successo di Amazon MGM, Scream 7 supera i 200 milioni di dollari. Scopriamo insieme i numeri del botteghino mondiale di questa settimana cinematografica. Il miglior incasso di sempre. “ Project Hail Mary è ufficialmente il film di maggior successo di sempre di Amazon MGM”. L’odissea spaziale ha incassato 300,8 milioni di dollari a livello globale, dopo aver guadagnato altri 54,1 milioni di dollari in 86 mercati questo fine settimana. Questo risultato supera agevolmente i 276 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da “ Creed III ” nel 2023, che in precedenza era stato il film di maggior successo della compagnia (Amazon ha acquisito MGM nel 2022 per 8,5 miliardi di dollari). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Project Hail Mary supera i 300 milioni di dollari al botteghino mondiale

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‘Project Hail Mary’ è record d’incassi con 140mln di dollari‘Credi nell’impossibile’: questa è la tagline del film Project Hail Mary, una pellicola Amazon Mgm che sta facendo sognare tutti.

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Visto “L’ultima missione: Project Hail Mary”. Vi ricordate quando la grande Camille Paglia scrisse che il duello tra Obi-Wan e Anakin circondati dalla lava in “Star Wars. La vendetta dei Sith” era “The greatest work of art in the last decades”. Bene. Anche qui c’ x.com

RASSEGNA V.O.S. Questa settimana: PROJECT HAIL MARY Lunedì 30 marzo ore 18:40 Martedì 31 marzo ore 21:00 Biglietti: www.movieplex.it/film/80714 - facebook.com facebook