Backrooms è già in vetta al box office italiano e riporta i giovani al cinema

Da movieplayer.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Backrooms è già un fenomeno del box office, tanto italiano quanto internazionale, film più visto nella storia della casa di produzione A24, e la buona notizia è anche l'età del suo pubblico di riferimento Backrooms si sta rivelando senza dubbio il fenomeno cinematografico di questo finale di primavera. Arrivato nelle sale italiane lo scorso 27 maggio, si prepara già alla conquista del box office italiano. Il film diretto dal giovanissimo Kane Parsons chiude i suoi primi cinque giorni di programmazione con 1.787.695 euro e 217.215 spettatori complessivi. L'horror, distribuito da I Wonder Pictures, ottiene così la migliore apertura nella storia della società e si impone come il fenomeno cinematografico del momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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