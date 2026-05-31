Il mercato cinematografico americano assiste a un passaggio di testimone epocale. Nel fine settimana appena trascorso, il fenomeno horror Backrooms ha letteralmente stravolto le previsioni della vigilia, registrando un esordio senza precedenti per la casa di distribuzione A24 e superando la concorrenza dei pesi massimi hollywoodiani. L’incredibile debutto della pellicola segna una svolta generazionale per i frequentatori delle sale cinematografiche, trainata da un pubblico giovanissimo nato e cresciuto sulle piattaforme digitali. Con un incasso stimato di 81.45 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione (inclusi i 10.4 milioni raccolti durante le anteprime del giovedì), Backrooms ha conquistato saldamente la prima posizione del Box Office USA, dati confermati da BoxOfficePro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Backrooms da record: debutto storico al Box Office USA, crolla The Mandalorian & Grogu

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‘Backrooms’ Mushrooms A $85M-$88M Record di Apertura per A24, Superando il Debutto di ‘Mandalorian & Grogu’; ‘Obsession’ $28.5M nel 3° Weekend (+19%), $106.8M Totale, il Migliore di Sempre per Focus Features – Aggiornamento reddit

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