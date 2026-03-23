Il fine settimana cinematografico dal 19 al 22 marzo 2026 non ha regalato lo scatto sperato al mercato italiano, segnando un momento di riflessione per l’esercizio cinematografico nazionale. Secondo i dati raccolti da Cineguru tramite il monitoraggio Cinetel su 3.223 schermi, l’incasso complessivo si è attestato sui 5.965.276 euro, evidenziando un calo del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il debutto di Biancaneve aveva trascinato la classifica con numeri ben più imponenti. Nonostante una flessione dell’8% rispetto al weekend precedente, una proposta è riuscita a imporsi con una certa efficacia nel panorama delle nuove uscite: L’ultima missione – Project Hail Mary. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - L’ultima missione conquista la vetta del box office, ma il mercato italiano frena rispetto al 2025

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Top10 20-22/3/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 L'ULTIMA MISSIONE €1125843 2 JUMPERS 742377 3 UN BEL GIORNO 510971 4 IL BENE...407132 5NOTTE PRIMA...378645 6 MI BATTE IL CORAZON 285565 7 UNA BATTAGLIA DOPO...223539 8 HAMNET 2 x.com

L'ultima missione - Project Hail Mary! . . Visto da poco in sala, questo é uno di quei film che é già entrato nella mia lista di comfort movie! Non svelerò nulla della trama se non che la Terra (come al solito) si ritrova ad essere minacciata e la soluzione é ad anni l facebook