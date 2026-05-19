A Siena, tredici minorenni sono stati denunciati per vari reati che vanno dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico. Tra le accuse anche l’apologia del nazismo e la propaganda di ideologie basate sull’odio razziale. Le indagini hanno portato alla scoperta di comportamenti che coinvolgono giovani in diverse attività illegali, evidenziando una serie di rischi legati alla diffusione di contenuti estremisti e pericolosi tra i minori. Le autorità hanno avviato le procedure legali per ciascun caso.

Siena, 19 maggio 2026 – Si va dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico, fino alla propaganda di idee fondate sull’odio razziale e all’apologia del movimento nazi-fascista. Sono le accuse contestate a 13 minorenni, tutti residenti nel senese, denunciati dalla polizia di Siena. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti nell'operazione ''Format 18'' effettuata della Digos. Tra il materiale sequestrato anche alcune immagini raffiguranti il volto di Adolf Hitler. Un frame tratto da un video della Polizia. La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell'area anarchica in cui è noto come il 'bombarolo', in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apologia del nazismo, pedopornografia e odio razziale: 13 minorenni denunciati a Siena

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