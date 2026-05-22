Scandalo al carcere di Capanne | intercettati i colloqui tra avvocati e detenuti

Nelle ultime settimane è emerso un caso che riguarda i colloqui tra avvocati e detenuti nel carcere di Capanne, al centro di intercettazioni che hanno fatto discutere. Un avvocato ha rilasciato un’intervista a un quotidiano, successivamente ripresa da un altro giornale, sollevando dubbi sul contenuto delle conversazioni. La Camera penale di Perugia ha dichiarato uno stato di agitazione, seguito dalla presa di posizione ufficiale anche dell’Ordine degli Avvocati della città. La vicenda si sta sviluppando in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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L'avvocato Alessandro Cannevale in un'intervista a La Verità e successivamente ripreso da Il Dubbio, ha fatto esplodere il caso poi la Camera penale di Perugia ha preso posizione, proclamando lo stato di agitazione e, infine, anche l'Ordine degli Avvocati di Perugia si è pronunciato ufficialmente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alessandro Cannevale: «Nel carcere di Perugia intercettati i dialoghi tra avvocati e detenuti»Il legale, che assiste una collega indagata con un cliente in cella, denuncia la violazione dei diritti di difesa: «Registrazioni in tutte le sale... "Legali e detenuti intercettati durante i colloqui"PERUGIA - Gli avvocati penalisti di Perugia annunciano lo stato di agitazione permanente in seguito all’articolo del quotidiano "La Verità". Comandano tutto e possono fare tutto per il momento. Wurando sono stati capaci di coprire i cinesi falliti, c'è poco da fare. Lo scandalo Inter se dovesse venire fuori seriamente, finirebbero in carcere perché di quello si tratterebbe, dalle 20/30 persone. x.com Scandalo Epstein, altri guai per l’ex principe Andrea: indagato per sospetti reati sessualiSi aggrava la posizione giudiziaria dell’ex principe Andrea, fratello dell’attuale re Carlo III d’Inghilterra e già privato dei suoi titoli reali per via dei suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanz ... msn.com Morte di Matthew Perry, condannato l’ex produttore Erik Fleming. Chi è l’uomo al centro dello scandalo ketaminaLe indagini sul decesso della star di Friends hanno fatto luce sulla rete di spacciatori e medici coinvolti. La sentenza finale condanna il regista hollywoodiano e consulente per le dipendenze a due a ... quotidiano.net