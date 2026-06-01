Avvelenate a Campobasso in questura il sindaco di Pietracatella Attesa per la super-perizia sulla ricina

Il sindaco di Pietracatella è stato interrogato in questura a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sulle due donne morte per avvelenamento da ricina. È attesa una super-perizia sulla sostanza.

Il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, è stato interrogato a Campobasso nell’inchiesta sulle due donne morte per avvelenamento da ricina. La squadra mobile cerca di ricostruire i rapporti personali e istituzionali dei familiari in attesa delle perizie disposte dal Tribunale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Madre e figlia avvelenate, in Questura 30 testimoni

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Il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, è stato sentito dalla squadra Mobile di Campobasso nell'ambito delle indagini sul giallo di mamma e figlia, morte avvelenate con la ricina #ANSA x.com

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