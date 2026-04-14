A Pietracatella, le autorità stanno indagando su due casi di morte per avvelenamento con ricina avvenuti recentemente. Oltre alle vittime, almeno altre cinque persone sono state portate in Questura per approfondimenti, mentre gli investigatori seguono una nuova pista. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati resi noti dettagli sui sospettati o sui possibili moventi.

Altre cinque persone sono state convocate in Questura. Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute al nosocomio di Campobasso, proseguono a ritmo serrato e ora ci sarebbero altri sospettati. Su questo aspetto gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. Nel frattempo il giallo di Pietracatella ha una nuova risposta: è stata confermata la positività alla ricina delle due donne, un dato che fino ad oggi era confinato alla non negatività. Nei prossimi giorni arriveranno i dati ufficiali del Centro Antiveleni di Pavia. I nuovi sospettati per la tragedia di Pietracatella Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono state avvelenate? I prossimi passi degli investigatori I nuovi sospettati per la tragedia di Pietracatella La notizia arriva dall’Ansa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con ricina a Pietracatella, almeno altre 5 persone in Questura: ci sarebbero nuovi sospettati

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