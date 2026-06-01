Avremo due Web paralleli | utenti e agenti

Due reti web parallele si sviluppano, una per gli utenti e una per gli agenti. Secondo l’esperto, internet continuerà a produrre contenuti sempre più mirati alla lettura automatica, scritti principalmente per i robot. Questa distinzione tra le piattaforme si riflette nella modalità di accesso e fruizione delle informazioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di implementazione o sui tipi di contenuti specifici coinvolti. La tendenza evidenzia una crescente differenziazione tra le esperienze online.

Alberto Chierici, nato in Italia, vive e lavora a Sydney in un istituto che studia sistemi di governance dell’Intelligenza artificiale. Come imprenditore, sta avviando una startup che si chiama Aqura (aqurastudio.com) e si propone di intercettare uno degli snodi più delicati: come far «avanzare» marchi, contenuti, idee, aziende nelle risposte dei chatbot e nella cosiddetta IA «agentica», cioè l’insieme di applicazioni che sempre più manderanno mail, comporranno agende, disporranno pagamenti, scriveranno documenti per noi. «Il progetto nasce con un’amica italiana con 18 anni di esperienza in marketing e marchi globali e il nome sta per Adaptability quotient. 🔗 Leggi su Laverita.info

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