Nel mondo del calcio, tifosi presenti sugli spalti e utenti sui social rappresentano due realtà spesso distinte, che seguono le stagioni in modo diverso. Mentre gli spettatori allo stadio vivono l’evento in modo diretto, sui social si assiste a un’attività più digitale e spesso più critica. Questa differenza si evidenzia in un torneo che sta regalando molte emozioni, anche se le due dimensioni sembrano procedere parallele senza incontrarsi.

Tempo di lettura: 4 minuti C’è un mondo parallelo, due entità, squadra e spettatori, che viaggiano separate senza mai incontrarsi ed è un peccato dover scrivere nuovamente qualcosa del genere in un torneo che si sta rivelando esaltante con un finale tutto da godersi, in barba a scaramanzie e altro. Ma quest’anno, se esiste una pecca nella stagione del Benevento, è quella del pubblico e ci dispiace assolutamente. Ovviamente non facciamo di un’erba un fascio, ieri il rituale squadra-tifosi si è ripetuto e per la maggior parte la strega resta la compagna di vita. La maggior parte, però, non tutti. Per lo zoccolo duro, quelli di sempre, la storia d’amore va al di là dei risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tifosi da stadio e da social: due universi paralleli e spettatori di due stagioni differenti

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