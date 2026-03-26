Due misteriosi video pubblicati e rimossi dalla Casa Bianca | impazzano le teorie degli utenti sul web

Da secoloditalia.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due video misteriosi sono stati pubblicati e poi rimossi dalla Casa Bianca sui social media. Le immagini hanno suscitato diverse ipotesi tra gli utenti online, tra cui un possibile attacco hacker e una prova legata alla strategia di comunicazione adottata dall'ex presidente. La vicenda ha attirato l'attenzione su ciò che potrebbe aver causato la pubblicazione e la successiva eliminazione dei contenuti.

È giallo alla Casa Bianca, dopo che due strani video sono stati postati sui social e poi cancellati. Qualcuno ha azzardato la possibilità di un attacco hacker oppure di una nuova prova per la strategia di comunicazione scelta da Donald Trump. Comunque sia, i filmati mostrano immagini casuali e registrano audio incomprensibili, oltre che decontestualizzati. Il primo video è comparso nelle prime ore del mattino in Italia e dura qualche secondo: si intravedevano delle scarpe da donna e dei pantaloni a zampa d’elefante, oltre a delle bottigliette di plastica al lato. Si sente anche una voce che dice: «Sta per essere lanciato, giusto?», mentre sullo schermo appare la scritta “Sound on” che sembra generata grazie all’app di Snapchat. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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