Due misteriosi video pubblicati e rimossi dalla Casa Bianca | impazzano le teorie degli utenti sul web

Due video misteriosi sono stati pubblicati e poi rimossi dalla Casa Bianca sui social media. Le immagini hanno suscitato diverse ipotesi tra gli utenti online, tra cui un possibile attacco hacker e una prova legata alla strategia di comunicazione adottata dall'ex presidente. La vicenda ha attirato l'attenzione su ciò che potrebbe aver causato la pubblicazione e la successiva eliminazione dei contenuti.

È giallo alla Casa Bianca, dopo che due strani video sono stati postati sui social e poi cancellati. Qualcuno ha azzardato la possibilità di un attacco hacker oppure di una nuova prova per la strategia di comunicazione scelta da Donald Trump. Comunque sia, i filmati mostrano immagini casuali e registrano audio incomprensibili, oltre che decontestualizzati. Il primo video è comparso nelle prime ore del mattino in Italia e dura qualche secondo: si intravedevano delle scarpe da donna e dei pantaloni a zampa d’elefante, oltre a delle bottigliette di plastica al lato. Si sente anche una voce che dice: «Sta per essere lanciato, giusto?», mentre sullo schermo appare la scritta “Sound on” che sembra generata grazie all’app di Snapchat. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Due misteriosi video pubblicati e rimossi dalla Casa Bianca: impazzano le teorie degli utenti sul web Articoli correlati Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: «Sta per essere lanciato?»I profili social della Casa Bianca sono finiti al centro di un mistero notturno dopo la pubblicazione di due video criptici che hanno scatenato... Leggi anche: Casa bianca rimuove video degli Obama Una raccolta di contenuti su Casa Bianca Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: «Sta per essere lanciato?»Due clip, una rimossa dopo poche ore, mandano in tilt i social: dalla tesi dell'hacker e le teorie del complotto all'enigmatica strategia comunicativa dello staff di Donald Trump L'articolo Il giallo ... msn.com La Casa Bianca pubblica un video criptico (subito eliminato) con la scritta in arrivo a breve, scatenando timori di un attacco nucleare. Cosa mostravaPochi secondi, una frase ambigua e poi la cancellazione: il video della Casa Bianca che ha fatto scattare le ipotesi più inquietanti. supereva.it