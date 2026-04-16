Calabria emergenza idrica | il caldo estremo svuota le riserve

La Calabria nel 2025 ha registrato temperature molto oltre la media stagionale e una diminuzione significativa delle precipitazioni. Questa situazione ha portato a una riduzione delle riserve idriche situate nelle aree montane, contribuendo a un livello di approvvigionamento idrico sempre più precario. Le alte temperature e la scarsità di piogge sono cause dirette di questa emergenza, che interessa diverse zone della regione.

Il bilancio climatico della Calabria per l’intero anno 2025 rivela un territorio colpito da temperature decisamente superiori alla media e da una marcata carenza di piogge, con impatti diretti sulle riserve idriche montane. Nonostante i segnali di un cambiamento nelle precipitazioni registrati nel primo trimestre del 2026, la gestione delle risorse idriche e la salvaguardia degli ecosistemi rimangono nodi centrali dopo un periodo di forte stress termico e siccità. I dati elaborati dal Centro Funzionale Multirischi di ARPACAL offrono un ritratto dettagliato delle anomalie che hanno caratterizzato l’ultimo anno solare, mettendo a confronto le rilevazioni con il periodo di riferimento storico 1991–2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, emergenza idrica: il caldo estremo svuota le riserve Notizie correlate Leggi anche: Borgo Cervaro, il piano per contrastare l'emergenza idrica: autobotti subito, nuova rete idrica nel medio periodo Caldo estremo: genitori di Avenza sfidano il silenzioGenitori di Avenza hanno escalato la protesta per il caldo insopportabile nel nido Le Mimose, coinvolgendo direttamente il Prefetto e i Garanti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emergenza idrica in Calabria, l’allarme della Cia sui bacini della Sila; Emergenza Idrica e Territorio: Cia-Agricoltori Italiani Calabria lancia l’allarme; Emergenza acqua, il Pd si appella alla Regione: Chiarire la gestione degli invasi; Crisi idrica in Calabria, l’allarme degli agricoltori. Emergenza acqua, il Pd si appella alla Regione: «Chiarire la gestione degli invasi»I dem calabresi guidati da Irto chiedono ad Occhiuto di indicare quali misure siano previste per evitare una nuova crisi idrica: ... quicosenza.it Emergenza idrica: torna l’acqua, attesa per le analisi dell’ArpaVenerdì 17 aprile, se i parametri saranno conformi, l'acqua potrebbe tornare ad essere potabile nei 19 comuni abruzzesi alle prese con la sospensione idrica. Il Tg8 è entrato, a Pescara, nei laborator ... rete8.it Isola di Capo Rizzuto (KR) Ph: @marija.lunjova.photo #calabria #calabriaexperience #experience #experienceincalabria #visitcalabria - facebook.com facebook #ITalert Oggi #15aprile in Calabria simuliamo un incidente industriale alla Gargano gas di Montalto Uffugo (CS). Alle 10:30 verrà trasmesso il messaggio di test ai dispositivi presenti nelle aree attorno all’impianto. Compila il questionario su it-alert.gov.it x.com