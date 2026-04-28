Materie plastiche Confapi Emilia lancia l' allarme sull' aumento dei prezzi e le scorte

Confapi Emilia ha ribadito l’allarme di Unionchimica Confapi riguardo all’aumento dei prezzi e alle scorte di materie plastiche e prodotti chimici. La segnalazione riguarda una situazione difficile per il settore, che coinvolge sia i costi di approvvigionamento sia la disponibilità di materiali. La confederazione ha evidenziato la preoccupazione per le ripercussioni che questa condizione può avere sulla produzione e sull’intero comparto.

Confapi Emilia riprende e rilancia con forza l’allarme di Unionchimica Confapi sulla drammatica situazione della filiera delle materie plastiche e dei prodotti chimici.Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno innescando una "tempesta perfetta": aumenti vertiginosi dei costi delle materie.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Materie prime, l’Ue dipende dalla Cina: la Corte dei Conti lancia l’allarme sul 2030In un intervento molto duro e dettagliato, la Corte dei Conti dell'Unione europea ha descritto come "un miraggio" gli obiettivi che la... Prezzi dei materiali in aumento, l’allarme dei costruttori: “Cantieri a rischio”LECCE - L’aumento dei prezzi di alcune materie prime utilizzate nell’edilizia sta già mettendo sotto pressione i cantieri con possibili ripercussioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Guerra, Sindacati e Unionchimica Confapi lanciano l'allarme Filiera materie plastiche a rischio. Effetto domino con l'aumento dei prezzi - Filctem; Sindacati e Unionchimica Confapi, filiera delle materie plastiche a rischio. Materie plastiche: dalla crisi in medio oriente allarme in Emilia RomagnaPolitica: L allarme lanciato da Confapi Emilia - Romagna: Rincari fino al 70%, rischio blocco della produzione ... lapressa.it Tensioni geopolitiche in Medio Oriente: Confapi Emilia lancia l’allarme su prezzi e scorteConfapi Emilia riprende e rilancia con forza l’allarme di Unionchimica Confapi sulla drammatica situazione della filiera delle materie plastiche e dei prodotti chimici. Le tensioni geopolitiche in Med ... sassuolo2000.it PMI a rischio sparizione: serve agire subito Dopo il convegno sulla Motor Valley, arriva un messaggio forte da CONFAPI Emilia: le piccole e medie imprese rischiano concretamente di scomparire se non si interviene sulle filiere produttive. Filiere troppo lu facebook