Un uomo ha tentato di svaligiare un appartamento ad Aversa, ma durante la fuga è caduto nel vuoto. È stato trovato sul posto e trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi, mentre non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia sta indagando sul tentativo di furto e sulle circostanze della caduta.

Un tentativo di furto in appartamento si è concluso con un ricovero in ospedale per il presunto autore del colpo. L'episodio è avvenuto ad Aversa, in provincia di Caserta, in un'abitazione situata al secondo piano di uno stabile in via Salvatore Di Giacomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si sarebbe introdotto nell'appartamento con l'intenzione di compiere un furto. Tuttavia, qualcosa avrebbe interrotto il suo piano, costringendolo a cercare una via di fuga immediata. Nel tentativo di allontanarsi rapidamente dall'abitazione, il presunto ladro si sarebbe diretto verso una finestra. Durante la fuga avrebbe però perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto e finendo sulla strada sottostante. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, ladro tenta furto in appartamento ma cade nel vuoto durante la fuga: ricoverato in ospedale

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