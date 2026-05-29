Furto in villa a Torbole Casaglia e fuga nel vuoto ladri finiscono in ospedale | arrestati

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati arrestati a Torbole Casaglia dopo aver tentato di svaligiare una villa. I Carabinieri li hanno trovati in flagranza di reato e li hanno portati in ospedale. Durante la fuga, i ladri sono caduti e si sono feriti. Sono stati fermati poco dopo. La refurtiva non è stata ancora recuperata. Gli arrestati sono in custodia.

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Eseguiti due arresti in provincia di Brescia, a Torbole Casaglia, dove nella notte sono stati fermati due uomini sorpresi a compiere un furto aggravato all’interno di una villa privata. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione che ha permesso ai militari di cogliere i responsabili in flagranza di reato. Operazione notturna dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato la scorsa notte, intorno alle 03:30, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un’intrusione in corso presso una villa a Torbole Casaglia. Immediatamente sono state inviate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari, che hanno raggiunto il luogo indicato con tempestività. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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