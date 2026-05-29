Furto in villa a Torbole Casaglia e fuga nel vuoto ladri finiscono in ospedale | arrestati

Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati a Torbole Casaglia dopo aver tentato di svaligiare una villa. I Carabinieri li hanno trovati in flagranza di reato e li hanno portati in ospedale. Durante la fuga, i ladri sono caduti e si sono feriti. Sono stati fermati poco dopo. La refurtiva non è stata ancora recuperata. Gli arrestati sono in custodia.